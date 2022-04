Zahlreiche wetterbedingte Unfälle auf Bayerns Straßen

Durch den erneuten Wintereinbruch hat es in Bayern zahlreiche Verkehrsunfälle gegeben.

Dabei ist ein Mann im Landkreis Bamberg schwer verletzt worden, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Im oberfränkischen Burgwindheim war ein Kleintransporter am frühen Samstagmorgen an einer Steigung stecken geblieben, weshalb zwei dahinter fahrende Autos ebenfalls stehen bleiben mussten. Als der 27-jährige Fahrer des zweiten Wagens aussteigen wollte, fing sein Auto zu rutschen an. Der Mann wurde der Polizei zufolge zwischen Auto und Leitplanke eingeklemmt und musste mit mehreren Knochenbrüchen ins Krankenhaus gebracht werden.

Im Landkreis Kitzingen kam es zu zwölf Unfällen, bei denen allerdings niemand verletzt wurde. Unter anderem prallte ein Mann in einen quer auf der Fahrbahn liegenden Baum, da er ihn wegen des starken Schneetreibens nicht gesehen hatte. Zudem rutschte ein Lastwagen in einen Straßengraben und musste anschließend vom Technischen Hilfswerk geborgen werden. Auch im Landkreis Hof kam es der Polizei zufolge in der Nacht auf Samstag und am Samstagmorgen vor allem wegen nicht angepasster Geschwindigkeit zu mehreren Unfällen.

