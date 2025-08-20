Zehn Busreisende bei Unfall auf A8 verletzt

Ein Busunfall mit zehn Verletzten hat in der Nacht eine mehrstündige Sperrung der Autobahn 8 ausgelöst. Die Verkehrsfolgen des Unfalls bei Irschenberg in Fahrtrichtung München seien erheblich gewesen, sagte ein Sprecher der zuständigen Leitstelle.

Grund für die rund zweieinhalbstündige Sperrung: Der Bus war beim Überholen mit einem Lkw zusammengestoßen und hatte diesen seitlich aufgerissen. Von den 41 Buspassagieren trugen 9 leichte Verletzungen davon, ein weiterer wurde mittelschwer verletzt. Zahlreiche Kräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren im Einsatz.