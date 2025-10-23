Zertifikat fehlt - Transporter mit Sarg samt Leiche gestoppt

Einen Kleintransporter mit Sarg samt Leiche haben Grenzpolizisten auf der Autobahn 3 bei Neuburg am Inn (Landkreis Passau) gestoppt. Wie die Polizei mitteilte, fiel den Beamten bei der Kontrolle am Mittwoch der ungewöhnliche Mitfahrer auf der Ladefläche auf. Der 42-jährige Fahrer erklärte, er wolle den Verstorbenen von Luxemburg nach Bulgarien zu einer Beerdigung transportieren.

Der Fahrer konnte zwar alle notwendigen Transportdokumente für den Leichnam vorlegen. Allerdings fehlte dem Transporter den Angaben nach die offizielle Zertifizierung als Leichenfahrzeug nach der Bestattungsverordnung. Der Mann musste deshalb auf ein zertifiziertes Ersatzfahrzeug warten, bis er weiterfahren durfte. Ihm droht nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach dem Bestattungsgesetz.