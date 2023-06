Zugausfälle und Verspätungen zwischen Nürnberg und Erfurt

Auf der ICE-Neubaustrecke zwischen Nürnberg und Erfurt kommt es aufgrund von Reparaturarbeiten weiterhin zu Ausfällen oder längeren Verspätungen.

Wie eine Bahnsprecherin am Dienstagmorgen mitteilte, ist seit Montagnachmittag ein Signal an der Strecke gestört. Betroffen seien ICE-Züge zwischen Hamburg/Berlin über Halle nach München sowie Züge von Kiel/Hamburg/Hannover über Erfurt nach München. Die Züge werden umgeleitet - vereinzelt könne es auch zu Ausfällen kommen, hieß es. Wie lange die Bauarbeiten noch andauern werden, war zunächst unklar. Die Bahn arbeite unter Hochdruck an der Beseitigung der Störung.

(dpa)