Zwei Autofahrer bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt

Zwei Autofahrer sind bei einem Frontalzusammenstoß auf der Bundesstraße 303 bei Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) schwer verletzt worden. Ein betrunkener, 39 Jahre alter Mann sei mit seinem Wagen in den Gegenverkehr geraten und dort mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen, sagte ein Polizeisprecher. Durch die Wucht des Zusammenstoßes habe sich das Fahrzeug des 39-Jährigen überschlagen und sei auf dem Dach liegen geblieben. Am Steuer des entgegenkommenden Autos saß ein 26-Jähriger.

Beide Autofahrer wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestehe nicht. Ob die Trunkenheit des Autofahrers die Ursache des Unfalls ist, wird ermittelt. Dazu sei unter anderem ein Gutachter am Unfallort gewesen.