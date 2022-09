Zwei Männer nach Waffenfund auf Autobahn festgenommen

Bei der Kontrolle eines Autos auf der Autobahn 3 bei Passau haben Polizisten eine scharfe Schusswaffe gefunden.

Wie die Grenzpolizei am Donnerstag mitteilte, war zudem der 46 Jahre alte Beifahrer illegal in Deutschland. Das ergab eine Überprüfung. Er war zudem im Besitz von Munition und eines Teleskopschlagstocks. Beide Männer wurden am Dienstag zunächst festgenommen, der 57-jährige Fahrer ist mittlerweile wieder freigelassen worden.

(dpa)