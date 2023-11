Zwei Monate Online-Fahrzeugzulassung in Bayern

In Bayern sind in den ersten zwei Monaten nach dem Start der Online-Fahrzeugzulassung bereits mehr als 20.000 Anträge gestellt worden.

Mit dem digitalen Service "i-Kfz" können Besitzer seit dem 1. September Fahrzeuge zulassen, umschreiben oder abmelden. Fast alle 96 Zulassungsbehörden im Freistaat bieten dies bereits online an, wie das bayerische Verkehrsministerium am Mittwoch in München mitteilte. "Für die Bürgerinnen und Bürger heißt das, dass sie sich den Weg zur Zulassungsstelle und die Wartezeit vor Ort sparen können", sagte Verkehrsminister Christian Bernreiter ( CSU). Wer den persönlichen Kontakt bevorzuge, könne aber auch in Zukunft seine Zulassungsstelle aufsuchen.

Besonders die automatisch durchgeführten Abmeldungen sind laut Ministerium sehr beliebt, da sie ohne Identifizierung genutzt werden könnten. Alle anderen Zulassungsvorgänge setzen einen neuen Personalausweis mit ID-Funktion oder ein Elster-Zertifikat voraus.

Im September trat eine neue Verordnung der Bundesregierung in Kraft, die digitale Neuzulassungen von Fahrzeugen in Deutschland schneller ermöglicht. Die Stempelplaketten für die Nummernschilder und Papiere sollen innerhalb von zehn Tagen per Post zugeschickt werden. Schon vorher dürfen Fahrzeughalterinnen und -halter aber auf die Straße: Der digitale Zulassungsnachweis reicht zunächst als Zulassungsbescheid aus.

Das Projekt "i-Kfz" des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr (BMDV) hatte sich über Jahre hingezogen. Bereits seit 2015 ist es möglich, Fahrzeuge online abzumelden.

(dpa)