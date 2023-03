Zwei Verletzte bei Unfällen wegen winterlicher Verhältnisse

Bei mehreren Unfällen wegen winterlicher Straßenverhältnisse sind in der Nacht zum Dienstag in Niederbayern zwei Menschen verletzt worden.

Auf der Autobahn 3 bei Passau waren insgesamt zwei Autos und drei Lastwagen beteiligt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 280.000 Euro.

Demnach kam auf der Donaubrücke bei Passau ein Sattelzug von der Fahrbahn ab und rammte die Leitplanke. Ein nachfolgender Lkw konnte zwar noch rechtzeitig anhalten. Ein dritter Lastwagen fuhr jedoch auf diesen auf und schob die Fahrzeuge ineinander. Zwei der Lkw-Fahrer wurden am Dienstag mit leichten Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt. Für die Bergung der Lastwagen war ein Kran nötig. Die A3 war in Fahrtrichtung Österreich für mehrere Stunden gesperrt.

Zudem geriet ein Auto, bei dem bereits Sommerreifen montiert worden waren, den Angaben zufolge ins Schleudern und touchierte die Leitplanke. Der Wagen musste daraufhin abgeschleppt werden. Die beiden Insassen blieben unverletzt. Darüber hinaus kam ein weiterer Autofahrer in den frühen Morgenstunden ins Schleudern und fuhr gegen die Leitplanke. Das Auto wurde dabei leicht beschädigt.

