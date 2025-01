Unfall im Brudermühltunnel sorgt noch immer für Verkehrschaos in München

Wer aktuell mit dem Auto in München unterwegs ist, sollte etwas mehr Zeit mitbringen. An viele Stellen staut es sich. Grund ist derzeit vor allem ein Unfall. Eine Übersicht zur Verkehrslage am Morgen.

Unfall im Brudermühltunnel sorgt für Beeinträchtigungen

Am Montagabend ereignete sich ein Verkehrsunfall im Brudermühltunnel auf dem Münchner Ring. Ein Auto fuhr gegen die Leitplanke. Infolge des Unfalls wurde der Brudermühltunnel in westlicher Fahrtrichtung bis zum Dienstagmorgen gesperrt. Die Sperrung war zuvor notwendig, um Bergungsmaßnahmen durchzuführen und ausgelaufene Betriebsstoffe zu beseitigen. Aufgrund der Sperrung kam es in diesem Bereich zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen, Umleitungen wurden eingerichtet.

Tunnel wieder freigegeben, jedoch nur bei Tempo 30

Erst um kurz nach acht Uhr morgens gab die Münchner Polizei über die Plattform X bekannt, dass der Tunnel wieder freigegeben wurde. Allerdings herrsche dort bis auf weiteres Tempo 30 km/h. Hintergrund sei, dass die Fahrbahn wegen der Kälte noch immer nicht komplett gereinigt werden konnte.