Autofahrerin flieht mit 200 km/h vor Polizei

Eine Verfolgungsjagd haben sich die Polizei und eine Fahrerin in Waldkraiburg (Kreis Mühldorf am Inn) gegeben. Ein Streifenwagen wollte ein Auto kontrollieren, das jedoch nicht anhielt, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrerin sei mit 140 Stundenkilometern innerorts und bis zu 200 Stundenkilometern außerorts vor der Polizei geflohen, so die Polizei weiter.

Bei der Flucht missachtete die Fahrerin nach Angaben der Polizei Ampeln, Geschwindigkeitsbegrenzungen und Überholverbote. Das Auto fuhr bis in ein Maisfeld. Die Polizei brach die Verfolgung ab und fand das verlassene Auto auf einem Feld.

Nach Polizeiangaben blieb die weitere Suche mit Polizeihunden und Hubschrauber erfolglos. In Verdacht stehe eine 27-Jährige aus dem Landkreis Mühldorf und auch gegen den Fahrzeughalter werde ermittelt.