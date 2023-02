Lastwagenfahrer sitzt 24 Stunden hinterm Steuer

Ein Lastwagenfahrer hat die zulässigen Lenkzeiten massiv überschritten - er saß nach Ermittlungen der Polizei 24 Stunden lang fast ununterbrochen hinter dem Steuer.

Ein Lastwagenfahrer hat die zulässigen Lenkzeiten massiv überschritten - er saß nach Ermittlungen der Polizei 24 Stunden lang fast ununterbrochen hinter dem Steuer. Der 46-Jährige wurde in Elchingen in Schwaben kontrolliert, dabei seien massive Unstimmigkeiten festgestellt worden, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit.

Der Mann benutzte demnach eine zweite Fahrerkarte, um die Aufzeichnungen der Lenk- und Ruhezeiten zu verfälschen. Der Fahrer gab dies bei der Kontrolle am Sonntagnachmittag zu und übergab freiwillig die Fahrerkarte. Die Beamten ordneten eine Sicherheitsleistung im oberen vierstelligen Bereich für ihn und das Unternehmen an und untersagten die Weiterfahrt. Die zweite Fahrerkarte wurde beschlagnahmt.

(dpa)