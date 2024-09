Mutter mit Kind fährt betrunken auf Autobahn

Betrunken, ohne Führerschein und mit ihrem kleinen Sohn an Bord ist eine Frau mitten in der Nacht auf einer Autobahn bei München der Polizei davongefahren. Die Beamten wollten die 44-Jährige auf der A92 nahe Freising kontrollieren, wie die Polizei mitteilte. In der Autobahnabfahrt sei sie mit dem 11-jährigen Jungen an Bord der Streife zunächst gefolgt, habe aber plötzlich beschleunigt und sei auf der Autobahn weitergefahren.

Erst an einem Autobahnkreuz ein paar Kilometer weiter entdeckte die Polizei den Wagen wieder. Bei einer Abfahrt konnten Beamte sie anhalten. Nach einem freiwillig durchgeführten Alkoholtest seien 2,2 Promille festgestellt worden. Die Frau habe auch zugegeben, keinen Führerschein zu besitzen.