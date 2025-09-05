Ohne Führerschein: Frau zweimal in zwei Stunden erwischt

Innerhalb von zwei Stunden wurde eine Fahrerin zweimal von der Polizei beim Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der Autobahn erwischt. Gegen die Frau wird nun in zwei Strafverfahren ermittelt, wie die Polizei mitteilte. Beamte der Grenzpolizeiinspektion Lindau kontrollierten die Frau demnach zunächst auf der Autobahn 96 und stellten fest, dass ihr Führerschein nicht mehr gültig ist. Zwei Stunden später wurde die Fahrerin auf der A9 bei Bayreuth erneut kontrolliert.

Der 59-Jährigen werde bei der zweiten Fahrt Vorsatz vorgeworfen. Sobald die Frau sich erneut hinter das Steuer setzte, begehe sie eine neue Straftat, erklärte ein Polizeisprecher. Der Ehemann habe bei beiden Fahrten mit gültigem Führerschein auf dem Beifahrersitz gesessen.