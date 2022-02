Verkehrsministerin Schreyer nach Unfall "tief betroffen"

Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (CSU) hat sich nach dem S-Bahn-Unfall in Schäftlarn mit einem Toten und mindestens 14 Verletzten schockiert gezeigt.

"Ich bin tief betroffen, weil ja so viele Menschen Leid erfahren", sagte sie am Montagabend bei einem Besuch am Unglücksort. Das Wichtigste sei jetzt, dass die Verletzte und Angehörige betreut und unterstützt würden. Zu möglichen Konsequenzen wollte sie sich nicht äußern. "Wir müssen erst mal die Unfallursache feststellen. Wenn wir die kennen, können wir daraus die Schlussfolgerungen ziehen."

Schreyer sprach auch den vielen Helfern und Rettungskräften ihre Anerkennung aus. "Wir können riesig stolz sein, dass wir so tolle Menschen haben, die ganz schnell geholfen haben", erklärte sie.

