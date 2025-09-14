Polizist bei Verkehrssperre von Autofahrerin angefahren

Eine Autofahrerin hat in München einen Polizisten angefahren und leicht verletzt. Wegen der Fahrraddemonstration gegen die Automobilmesse IAA Mobility wurden Straßen in München zeitweise gesperrt, wie ein Polizeisprecher sagte.

An einer dieser Sperren stand ein 20-jähriger Beamter, als sich ihm eine 66-jährige Münchnerin mit ihrem Wagen näherte. Der Polizist zeigte der Frau an, stehenzubleiben und drehte sich um, woraufhin die Rentnerin langsam anfuhr.

Dann stieß sie den Angaben zufolge mit ihrem Wagen gegen die Wade des Beamten. Der 20-Jährige ging zur Fahrertür, doch die Frau fuhr erneut an und überrollte den Fuß des Beamten. Anschließend fuhr die Münchnerin mit ihrem Wagen davon.

Eine Streife traf die Frau später in ihrer Wohnung an. Das Auto der 66-Jährigen hatte den Angaben zufolge keinen Versicherungsschutz. Sie wurde angezeigt. Die Verkehrspolizei übernahm die Ermittlungen.