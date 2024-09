Ende der Sommerferien - ADAC rechnet mit Staus im Süden

Der ADAC rechnet für das kommende Wochenende vor allem in Süddeutschland mit vielen Staus auf den Fernstraßen. Der Hauptgrund sei, dass in Bayern und Baden-Württemberg am Anfang der nächsten Woche die Sommerferien enden, teilte der Automobilclub in München mit. Deswegen sei mit starkem Rückreiseverkehr in die beiden Bundesländer zu rechnen.

In allen anderen Ländern hatte die Schule bereits früher wieder begonnen. Deshalb gebe es bundesweit auch wieder mehr Staus durch Berufspendler, warnt der ADAC. Besonders auf den Rückreiserouten von den Alpen sowie Nord- und Ostseeküsten müssten sich Autofahrer auf dichten Verkehr einstellen. Auch für die Fernstraßen von italienischen, französischen und kroatischen Küstenregionen sowie von Skandinavien, Polen und den Niederlanden nach Deutschland brauche man ebenfalls mehr Zeit als sonst.