Blitzermarathon - mehr Kontrollen in Bayern am Mittwoch

Von Montag an kontrolliert die Polizei das Tempo auf den deutschen Straßen wieder eine Woche lang verstärkt – der sogenannte Blitzermarathon beginnt. In Bayern gibt es nur einen «24-Stunden-Speedmarathon», der am Mittwoch (9. April) um 6.00 Uhr beginnt und bis Donnerstag um 6.00 Uhr dauert, wie das Innenministerium mitteilte.

Ziel sei es, Raser zu stoppen, Leben zu schützen und die Menschen für verantwortungsvolles Fahren zu sensibilisieren. Denn im vergangenen Jahr sei ein zu hohes oder nicht angepasstes Tempo Ursache für 132 tödliche Verkehrsunfälle gewesen. Das entspreche rund einem Viertel aller Fälle.

Demnach geht es beim Blitzermarathon auch nicht um Mehreinnahmen für die Staatskasse.

In Bayern wird an knapp 1500 Messstellen die Geschwindigkeit kontrolliert. Laut ADAC werden diese teilweise auch angekündigt. So ist bereits bekannt, dass es etliche Messstellen etwa in Augsburg, Bamberg, Bayreuth, Erlangen, Fürth, Ingolstadt, München, Nürnberg, Regensburg und Würzburg geben wird.