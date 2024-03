78-Jährige nimmt Auto Vorfahrt: Kleinkind verletzt

Bei einem Unfall in Oberfranken sind drei Menschen verletzt worden, darunter ein einjähriges Kind.

Eine 78 Jahre alte Autofahrerin habe in Regnitzlosau (Landkreis Hof) dem Fahrer eines anderen Wagens die Vorfahrt genommen und so den Zusammenstoß verursacht, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Durch den Aufprall seien die 78-Jährige, der Fahrer des anderen Autos und das Kind verletzt worden. Über die Schwere der Verletzungen war zunächst nichts bekannt.

Die Ermittler gingen davon aus, dass es sich bei dem Fahrer des Wagens um den Vater des Kindes handelt. Auf die 78-Jährige kommt laut Polizei eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung und wegen Missachtens der Vorfahrt zu.

(dpa)