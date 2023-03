84-Jähriger stirbt zwei Wochen nach Unfall in Krankenhaus

Zwei Wochen nach einem Autounfall im Allgäu ist mit dem 84-jährigen Unfallverursacher ein zweiter Beteiligter gestorben.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlag der Mann am Samstag in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. In der Nacht zum Mittwoch war schon seine 82-jährige Beifahrerin an den Folgen des Unfalls in Ofterschwang (Landkreis Oberallgäu) gestorben.

Der Mann war demnach am 5. März mit der Seniorin bei Ofterschwang unterwegs gewesen. Aus zunächst unklaren Gründen kam er mit dem Auto auf die Gegenspur, streifte zunächst ein Auto seitlich stieß dann mit einem weiteren Wagen frontal zusammen. Die übrigen Unfallbeteiligten erlitten laut den Polizeiangaben keine Verletzungen.

(dpa)