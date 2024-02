Autos stoßen frontal zusammen: Zwei Verletzte

Eine Frau und ein Mann sind beim Zusammenstoß zweier Autos in Oberbayern verletzt worden.

Die 47 Jahre alte Fahrerin war am Mittwoch mit ihrem Wagen aus zunächst unklaren Gründen bei Siegsdorf (Landkreis Traunstein) in den Gegenverkehr geraten. Dort stieß sie laut Mitteilung der Polizei mit dem Wagen eines 77 Jahren alten Mannes zusammen. Beide kamen mit mittelschweren Verletzungen in Krankenhäuser. An den Autos entstand Totalschaden.

(dpa)