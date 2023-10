Sechsköpfige Familie aus NRW bei Autounfall verletzt

Eine sechsköpfige Familie aus Nordrhein-Westfalen ist bei einem Verkehrsunfall im österreichischen Bezirk Kufstein verletzt worden - darunter auch vier Kinder und Jugendliche.

Das sagte ein Pressesprecher der Tiroler Polizei am Samstag. Vermutlich wegen Sekundenschlafs war der 46 Jahre alte Fahrer mit seinem Wagen gegen einen Betonsteher auf der Autobahn 12 bei Radfeld gefahren. Anschließend drehte sich das Fahrzeug und kam auf der Böschung zum Stehen. Der Fahrer sowie seine 41 Jahre alte Ehefrau sowie ihre 16, 11, 9 und 6 Jahre alten Kinder wurden verletzt. Wie schwer, war zunächst unklar. Sie kamen am Freitag in ein Krankenhaus.

(dpa)