Zusammenstoß an Kreuzung: Verletzte und 50.000 Euro Schaden

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im oberfränkischen Neustadt bei Coburg sind zwei Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Nach Polizeiangaben übersah eine 35 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochmorgen an einer Kreuzung ein anderes Fahrzeug. Bei dem Zusammenstoß wurde der 34 Jahre alte Autofahrer schwer, die 35-Jährige leicht verletzt. Sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Der Schaden wird auf 50.000 Euro geschätzt.

(dpa)