18-Jährige stirbt bei Zusammenstoß im Gegenverkehr

Eine junge Frau ist bei einem Autounfall bei Friedberg (Landkreis Aichach-Friedberg) tödlich verletzt worden. Zwei weitere Menschen wurden schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Ein 73-jähriger Mann war den Angaben nach am Freitag mit seinem Auto auf die Gegenspur geraten. Dort stieß sein Fahrzeug mit dem Wagen der 18-Jährigen frontal zusammen. Die junge Frau habe nicht mehr ausweichen können, hieß es weiter.

Durch den Zusammenstoß wurde die 18-Jährige so schwer verletzt, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Ihre 22-jährige Cousine, die ebenfalls in dem Auto saß, konnte sich den Angaben zufolge selbst aus dem Auto befreien. Die Feuerwehr rettete den eingeklemmten Senior aus seinem Wagen. Sanitäter brachten die beiden Schwerverletzten in ein Krankenhaus, sagte ein Polizeisprecher. Der Krisendienst des Roten Kreuzes betreue nun die nahen Angehörigen der 18-Jährigen.

Warum der Senior auf die Gegenfahrbahn geriet, war zunächst unklar. Ein Gutachter soll jetzt den Unfall aufklären. Dafür sind den Angaben zufolge auch Bilder aus einem Polizeihubschrauber von der Unfallstelle aufgenommen worden.