18-Jähriger prallt mit Auto gegen Baum und kommt ums Leben

Ein 18 Jahre alter Mann ist mit seinem Auto in Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz frontal gegen einen Baum geprallt und ums Leben gekommen.

Der Jugendliche war mit seinem Wagen am Sonntagabend aus unbekannter Ursache ins Schleudern geraten, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Durch den Zusammenstoß mit dem Baum wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften befreit werden. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

(dpa)