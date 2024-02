61-jährige Radlerin schwebt nach Sturz in Lebensgefahr

Eine 61-jährige Radfahrerin ist in Oberbayern gestürzt und hat sich lebensbedrohlich verletzt.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, war die Frau am Sonntag bei Riedering (Landkreis Rosenheim) auf abschüssiger Strecke ohne Helm unterwegs, als sie ins Straucheln geriet und vom Rad fiel. Die Radfahrerin aus München habe sich an Kopf und Oberkörper schwere Verletzungen zugezogen und sei mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Montagmorgen bestand laut Polizei Lebensgefahr. Die Unfallursache blieb zunächst unklar. Die Polizei ermittelte.

(dpa)