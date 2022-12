71-Jähriger fährt mit Auto in Schaufenster

Passanten haben einen 71-Jährigen reanimiert, nachdem er mit seinem Auto in die Schaufensterfront eines Geschäfts in Deggendorf gefahren ist.

Er war am Dienstag zuvor wegen offensichtlich großer gesundheitlicher Probleme von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei in Deggendorf mit. Der Rettungsdienst brachte den Mann ins Klinikum, seinen Zustand beschrieb die Polizei am Dienstag als stabil. Es gab keine weiteren Verletzten.

(dpa)