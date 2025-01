Mann fährt Polizeihund an und begeht Unfallflucht

Ein Mann hat einen Polizeihund in Oberbayern mit seinem Auto angefahren und anschließend Unfallflucht begangen. Ein Polizist war am Donnerstagmorgen mit dem Hund in Haar (Landkreis München) unterwegs, als dieser aus bislang ungeklärten Gründen auf die Fahrbahn lief, wie die Polizei mitteilte. Dabei wurde er von einem Auto erfasst. Der unbekannte Fahrer des Wagens fuhr den Angaben nach davon.

Der Hund wurde bei dem Unfall schwer verletzt und von dem Polizeibeamten in tierärztliche Behandlung gebracht. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.