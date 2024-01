Laster kippt um: Fahrer wird darunter eingeklemmt und stirbt

Ein 58-Jähriger ist auf der Autobahn 8 im Landkreis Regensburg unter seinem Lastwagen eingeklemmt worden und gestorben.

Der Sattelzug war in der Nacht zum Dienstag aus bislang unklaren Gründen bei Zusmarshausen ins Schlingern geraten, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin prallte der Lastwagen gegen eine Betonleitwand und kippte um. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde der 58-Jährige dabei aus dem Fahrzeug geschleudert. Bei seiner Bergung war er bereits tot. Die A8 war am Dienstagmorgen noch in Fahrtrichtung München gesperrt.

(dpa)