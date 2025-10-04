Mutter und Baby sterben bei Unfall auf der A3

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 bei Parsberg in der Oberpfalz sind eine Mutter (32) und ihr wenige Wochen alter Säugling ums Leben gekommen. Der 34 Jahre alte Vater und die dreijährige Tochter, die ebenfalls im Auto saßen, seien verletzt worden, aber nach ersten Erkenntnissen nicht schwer, teilte die Polizei mit. Sie wurden in eine Klinik gebracht.

Der Wagen der Familie war den Angaben zufolge am Nachmittag aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und schwer beschädigt in einem Graben gelandet. Alarmierte Rettungskräfte versuchten noch, Mutter und Kind wiederzubeleben – jedoch vergeblich.

Der Unfall ereignete sich rund drei Kilometer vor der Anschlussstelle Parsberg in Fahrtrichtung Passau. Die A3 war in diesem Bereich stundenlang voll gesperrt. Die Verkehrspolizei Parsberg hat die Ermittlungen übernommen. Zur Unfallursache gab es zunächst keine Angaben. Ein Gutachter war vor Ort im Einsatz.

Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und die Autobahnmeisterei waren mit einem Großaufgebot vor Ort.