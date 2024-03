Radfahrer stirbt mehr als zwei Wochen nach Unfall mit Auto

Ein 90 Jahre alter Radfahrer ist mehr als zwei Wochen nach einem Unfall mit einem Auto in Schwaben gestorben - laut Polizei mutmaßlich an seinen schweren Verletzungen.

Der Mann habe Mitte Februar in Pfaffenhofen an der Roth (Landkreis Neu-Ulm) vom Gehweg aus mit seinem Fahrrad eine Straße überqueren wollen und sei von einem Auto erfasst worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dabei wurde der 90-Jährige schwer verletzt.

Nach Angaben der Polizei starb der Mann Anfang März. Ob die schweren Verletzungen die Ursache für seinen Tod waren, soll durch eine Obduktion festgestellt werden. Das Ergebnis stand am Mittwoch noch aus.

(dpa)