Transporter gegen Krankenfahrstuhl: Mann leicht verletzt

Ein Autofahrer ist mit seinem Kleintransporter mit einem Mann in einem Krankenfahrstuhl in Niederbayern zusammengestoßen. Der 52-jährige Autofahrer soll den Mann in Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) übersehen haben, so die Polizei.

Der 58-Jährige querte am Montagmorgen gerade kurz nach einem Kreisverkehr die Straße, als der Transporter sich näherte. Bei dem Unfall zog er sich leichte Abschürfungen am Handgelenk zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.