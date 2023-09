Trümmerfeld auf B19: Unfall mit drei Verletzten - Oberallgäu

Bei einem schweren Autounfall auf der B19 im Oberallgäu sind drei Menschen verletzt worden.

Ein 39-Jähriger war am Dienstagabend mit seinem Wagen wohl deutlich zu schnell in Richtung Oberstdorf unterwegs gewesen und in ein vor ihm fahrendes Auto gekracht, wie die Polizei mitteilte. Das gerammte Fahrzeug stieß danach mit einem weiteren Auto zusammen. Alle drei Wagen seien durch die Wucht der Zusammenstöße mehrere hundert Meter über die Straße geschleudert worden und schließlich schwer beschädigt liegen geblieben. "Die B19 und der rechte Grünstreifen glichen über die gesamte Unfallstrecke einem Trümmerfeld", beschrieb die Polizei die Lage vor Ort.

Die drei Autofahrer wurden mit leichten bis mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Der genaue Unfallhergang war zunächst unklar. Fest steht den Angaben zufolge aber, dass der 39-Jährige alkoholisiert und nicht mehr fahrtüchtig war. Die B19 blieb während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten etwa drei Stunden voll gesperrt. Die Polizei geht von einem Sachschaden im fünfstelligen Bereich aus.

(dpa)