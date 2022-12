Zwei Autos stoßen in Oberfranken zusammen: Frau stirbt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Oberfranken ist eine Frau gestorben.

Die 66-Jährige habe am Mittwoch in Weismain (Landkreis Lichtenfels) beim Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen übersehen, teilte die Polizei mit. Bei dem Zusammenstoß sei die 66-Jährige so schwer verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Der 50 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass ein Gutachter die Polizei bei den Ermittlungen zur genauen Unfallursache helfen soll.

(dpa)