Vater überrollt knapp zwei Jahre altes Kind mit Auto

Ein knapp zwei Jahre altes Kind ist in der Nähe von München von einem Auto überrollt und schwer verletzt worden.

Der 36-jährige Vater des Kindes hatte seinen Wagen in Unterhaching auf einem Parkplatz abgestellt und wollte ihn dann noch einmal umparken, um an eine Ladesäule für Elektroautos zu kommen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Seine Frau und die beiden Kinder waren zuvor ausgestiegen. Als der Mann dann vorwärts mit dem Wagen aus der Parklücke fuhr, lief eines der Kinder vor das Auto und geriet unter das Fahrzeug. Der Rettungsdienst brachte das schwer verletzte Kleinkind nach dem Unfall am Samstagmorgen ins Krankenhaus.

(dpa)