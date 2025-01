Jugendlicher klettert auf Waggon und erleidet Stromschlag

Ein 16-Jähriger ist an einem Bahnhof auf einen Waggon gestiegen und hat nahe der 15.000-Volt-Oberleitung einen Stromschlag erlitten. Der Jugendliche sei auf den Boden gefallen und mit einer stark blutenden Kopfverletzung in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Bundespolizei mit. Zwei 16 und 17 Jahre alte Begleiter hätten den Notruf getätigt und Erste Hilfe geleistet. Die Jugendlichen seien am Sonntagabend in Mertingen (Landkreis Donau-Ries) auf dem Heimweg von einer Faschingsfeier gewesen.

Die Bundespolizei warnt eindringlich davor, auf Eisenbahnwaggons zu steigen. In der Nähe von Oberleitungen könne es zu einem Spannungsübersprung auf den Menschen mit häufig tödlichen Folgen kommen.