Augsburger Gumny mit Kreuzbandriss

Der FC Augsburg muss mehrere Monate auf Robert Gumny verzichten. Der Außenverteidiger hat sich schwer am Knie verletzt.

Robert Gumny (25) vom Fußball-Bundesligisten FC Augsburg hat sich das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Das teilte sein Club am Mittwoch mit. Der Pole hatte sich die schwere Verletzung am Dienstag im Training zugezogen. Der Außenverteidiger wurde bereits operiert und wird mehrere Monate fehlen. "Er wird von uns die bestmögliche Unterstützung bekommen, dass er diesen Rückschlag schnell überwindet und noch stärker zurückkehren kann", sagte FCA-Sportdirektor Marinko Jurendic in einer Mitteilung.

(dpa)