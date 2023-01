Vermisste Zwillingsschwestern nach fast sieben Wochen wieder aufgetaucht

Seit dem 25. November 2022 wurden zwei 15-Jährige aus München vermisst. Am Mittwoch sind sie wieder aufgetaucht.

Am 25. November 2022 hatte eine Mutter aus München ihre 15-jährigen Zwillinge vermisst gemeldet. Die beiden Mädchen wurden zuletzt in der Wohnung ihrer Eltern in der Altstadt gesehen, als die Familie ins Bett ging. Als die Eltern am nächsten Morgen aufstanden, waren die 15-Jährigen verschwunden. Sie hatten keine Hinweise hinterlassen, wohin sie gegangen waren. Ihre Eltern können sich ihr Verschwinden nicht erklären.

Vermisste Zwillinge aus München wieder aufgetaucht

Am Mittwochabend (11. Januar 2023) kehrten die Jugendlichen wohlbehalten zur Wohnung ihrer Eltern zurück. Derzeit ist noch unklar, wo sie sich seit ihrem Verschwinden aufgehalten haben. Ein Anfangsverdacht von Straftaten besteht derzeit nicht.