Zwillingsschwestern aus München seit einer Woche verschwunden

Vor gut einer Woche wurden zwei 15-Jährige aus München das letzten Mal von ihren Eltern gesehen, seitdem fehlt von ihnen jede Spur. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Mittlerweile ist es schon mehr eine Woche her, dass eine Mutter aus München ihre 15-jährigen Zwillinge vermisst gemeldet hat. Die beiden Mädchen wurden zuletzt am Donnerstag gegen 22 Uhr in der Wohnung ihrer Eltern in der Altstadt gesehen, als die Familie ins Bett ging.

Als die Eltern am Freitagmorgen aufstanden, waren die 15-Jährigen verschwunden. Sie hatten keine Hinweise hinterlassen, wohin sie gegangen waren. Bislang sind sie nicht wieder zurückgekehrt. Ihre Eltern können sich ihr Verschwinden nicht erklären. Bislang verliefen alle durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen der Münchner Polizei ohne Erfolg. Das Kommissariat 14 (Vermissungen) hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zwillinge aus München vermisst: Beschreibung der Mädchen

So werden die beiden eineiigen Zwillinge beschrieben:

15 Jahre alt

1,60 Meter groß

etwa 55 Kilo schwer

schlank

südeuropäisches Aussehen

keine Brillen

eine der beiden: rot/blonde schulterlange Haare, Tätowierung an einem Fingerknöchel der rechten Hand "S 723", schwarze Daunenjacke der Marke " Nike ", schwarze Sneaker der Marke " Nike "

", schwarze Sneaker der Marke " " die andere: sehr lange schwarze Haare, schwarze Daunenjacke der Marke " Nike ", schwarze Sneaker

", schwarze Sneaker beide könnten mit einer größeren grauen Tasche unterwegs sein

Vermisste Zwillinge aus München: Polizei sucht Zeugen

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Mädchen geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14 unter 089/2910-0 in Verbindung zu setzen. Auch jede andere Polizeistelle nimmt Hinweise entgegen. Auch Online können über ein Hinweisformular Informationen an die Polizei weitergeleitet werden.