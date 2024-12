40-jährige Forscherin aus Coburg seit Tagen vermisst

In Coburg wird seit Dienstag nach der 40-jährigen Eva-Maria Höhn gesucht. Arbeitskollegen meldeten die Frau als vermisst. Nach Angaben der Polizei wurde sie zuletzt am Samstag, 30. November, im Bereich der Coburger Industriestraße gesehen. Womöglich hielt sich die 40-Jährige zuletzt im Bereich der Coburger Veste auf. Laut Medienberichten handelt es sich bei der Frau um eine Forscherin der Fachhochschule Coburg, am Institut für Sensor- und Aktortechnik. Außerdem engagierte sie sich ehrenamtlich beim Technischen Hilfswerk. Die Polizeiinspektion Coburg bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eva-Maria Höhn aus Coburg wurde seit mehreren Tagen nicht mehr gesehen. Foto: Polizei Coburg

Wer hat die Vermisste aus Coburg gesehen? Beschreibung von Eva-Maria Höhn:

Die 40-jährige Vermisste wird wie folgt beschrieben:

1,68 Meter groß

sportliche, zierliche Figur

wiegt etwa 55 bis 60 Kilogramm

dunkelbraunes, langes, auffällig lockiges und kräftiges Haar

auffällig helle Hautfarbe

dunkelbraune Augen

trägt normalerweise dunkle Kleidung

Die 40-jährige Eva-Maria Höhn aus Coburg wurde von Arbeitskollegen als vermisst gemeldet. Foto: Polizei Coburg

Polizei findet derzeit keine Erklärung für das Verschwinden

Nun habe die Kriminalpolizei den Fall übernommen, berichtet die Bild. Demnach habe eine Sprecherin der Polizei am Donnerstag erklärt: „Das ist üblich bei Vermisstenfällen dieser Art, die sich über einen längeren Zeitraum ziehen. Wir haben ein größeres Maßnahmenportfolio. Wir beraten derzeit darüber, inwieweit weitere Suchmaßnahmen koordiniert werden.“ Aktuell habe die Polizei jedoch keine Erklärung, wie und warum die Forscherin verschwinden konnte. Zudem berichtet das Portal, dass Ortungsmaßnahmen des Handys der Frau ergebnislos verlaufen seien.

Polizei sucht mit verschiedensten Kräften nach der Vermissten

Die Polizei Coburg hat noch am Dienstag mit Unterstützung von Personensuchhunden und einem Polizeihubschrauber nach der Vermissten gesucht. Am Mittwoch wurde unter anderem mit einer Drohne, Personensuchhunden und Kräften der Bergwacht nach Eva-Maria-Höhn gesucht. Hinweise auf sie bitte an die Polizei Coburg unter 09561/64 50, jede andere Polizeidienststelle oder der Notrufnummer 110.