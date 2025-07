Vermisst, gefunden – abgetaucht? Cold Case von Schloss Neuschwanstein offenbar gelöst

Es gibt Fälle bei der Polizei, die nichts weniger als ein großes Rätsel sind. Sie werfen mehr Fragen auf, als es Antworten gibt. Und sie hinterlassen ein seltsames Gefühl der Ungewissheit. Der Fall der Familie Chen war so einer. Die Allgäuer Polizei und Interpol suchten jahrelang nach dem chinesischen Paar, das im Jahr 2016 am Schloss Neuschwanstein verschwand.

Der Fall drohte zum Cold Case zu werden - für immer ungelöst. Doch jetzt hat die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mitgeteilt: Die Chens sind zwischenzeitlich wieder aufgetaucht. Wenngleich nur kurz. Und zwar in den Niederlanden.

Die Geschichte des Ehepaars beginnt 2016 - mit einem Reisebus

Alles beginnt 2016 mit einer Reise. Sihong und Xiaoxia Chen wollen Europa sehen. Das Programm für die asiatische Reisegruppe ist straff: Ihr Flugzeug landet am 27. Juni in Amsterdam. In wenigen Tagen möglichst viele Sehenswürdigkeiten erleben, sehen, fotografieren. Das ist das Ziel. Auch das Schloss Neuschwanstein steht auf dem Programm. Mit 26 anderen Touristen der Reisegruppe kommen die Chens am 2. Juli auf dem Parkplatz des Märchenschlosses an.

Sihong ist damals 37 Jahre alt, seine Frau ist zwei Jahre älter. Beide haben glatte, schwarze Haare. Sihong trägt es kurz, seiner Frau fallen die Haare bis zur Schulter. Er trägt Jeans, Jacke und Sandalen, als er aus dem Bus steigt. Die 39-jährige Xiaoxia eine helle Hose und einen weißen Pullover.

Die Reisegruppe bricht an diesem Samstag um 16 Uhr auf, um das Schloss zu besichtigen. Die Chens sind da schon nicht mehr dabei. Durch die Drehkreuze zum Eingang des Schlosses werden sie nie gehen. Sie fehlen auch, als der Reisebus um 18 Uhr ins Tiroler Obsteig abfährt. Im gebuchten Hotel tauchen sie nie auf. Der Reiseleiter verständigt deshalb um 20.30 Uhr die Polizei.

Alles wird 2016 in Betracht gezogen: War es ein Unfall?

Es folgt eine große Suchaktion. Die Polizei schließt nichts aus, heißt es damals. Sie sucht das Gelände des Schlosses ab. In die Suche eingebunden ist auch die Bergwacht. Sie klettert die steilen Rinnen und kritischen Punkte ab, wo es erfahrungsgemäß zu alpinen Unfällen kommen kann. War es ein Unglück? Taucher gehen hinab in die Pöllatschlucht.

Sind die Chens ins Wasser gefallen? Hunde schnüffeln nach dem Ehepaar, das das Gelände um das Schloss selbst erkunden wollte. Ist das Ehepaar untergetaucht? Von den beiden fehlt jede Spur.

Am Schloss Neuschwanstein verschwunden: Chinesisches Paar taucht wieder auf

Immer wieder fragen Medien nach. Wo sind die Chens? Immer wieder heißt es: keine Spur. Auch die Bergwacht Füssen habe der Fall intensiv beschäftigt, sagt Sprecher Markus Albrecht heute. Doch auch sie müssen immer wieder berichten: „Nichts Neues.“

Jetzt hat unsere Redaktion erfahren: Die Chens seien gesehen worden. Es dauert einige Tage, bis die Polizei sich auf die Nachfrage zurückmeldet. Ja, es stimmt, sagt dann Polizeipräsidiumssprecher Christian Lindstedt. „Die beiden sind wieder aufgetaucht.“ Das sei aber schon einige Zeit her. Lindstedt räumt am Telefon ein: Viele Antworten habe er nicht. Die Akten über die Chens sind wegen der Speicherfristen bereits gelöscht. Nach einem geklärten Vermisstenfall müssen sie noch fünf Jahre aufbewahrt werden.

Das chinesische Ehepaar wurde in Holland entdeckt

Vor mehreren Jahren hätten niederländische Beamte auf einem Flughafen in dem Land die Passagiere kontrolliert, sagt Lindstedt. Bei zweien fiel auf: Sie sind international zur Fahndung ausgeschrieben. Es sind die Chens. Ihr Touristenvisum ist längst abgelaufen. Weil das Ehepaar nicht verletzt und wohlauf ist, müssen sie lediglich den Schengenraum verlassen, erläutert Lindstedt. Die niederländischen Beamten stellen eine sogenannte Ausreiseforderung aus. Lediglich eine Kontaktadresse müssen die Chens hinterlassen. Nichts weiter. Wohin die beiden gehen, weiß niemand.

Um das Schloss Neuschwanstein ranken sich zahlreiche Mythen. Foto: Benedikt Siegert

Die Niederländer interessiert das wohl auch nicht. Denn die beiden Chinesen sind nicht in eine Straftat verwickelt. Sie gelten lediglich als vermisst. Und einfach zu verschwinden, darauf habe jeder Mensch ein Recht, sagt Lindstedt. Sie könnten jetzt also überall außerhalb des Schengenraums und damit außerhalb der EU sein. Alles ist möglich.

Was bleibt, ist ein mysteriöser Fall am Schloss Neuschwanstein

Die Information aus den Niederlanden über die aufgetauchten Vermissten erreichte die Allgäuer Polizei einige Tage später. Wann genau das war, könne man heute nicht mehr sagen. Auch nicht, wo das Ehepaar in die Kontrolle geraten war, sagt Lindstedt. Denn die Akte Chen existiere ja nicht mehr. Werden zwei Verschwundene gefunden, sei das ein „geklärter Vermisstenfall“.

„Wir gehen davon aus, dass alles seine Ordnung hat.“ Christian Lindstedt, Sprecher Polizeipräsidium Schwaben Süd/West

Die Ermittler wüssten nicht, warum sich die beiden einst am Schloss Neuschwanstein von ihrer Reisegruppe trennten. Wie sie so lange ohne ihren Reisepass untertauchen konnten, den sie bei ihrer Reiseleitung als eine Art Pfand abgegeben hatten. Anhaltspunkte für eine Straftat habe es nie gegeben. „Wir gehen davon aus, dass alles seine Ordnung hat“, sagt Lindstedt.

Was bleibt, sind also viele Fragen, auf die es vielleicht nie Antworten geben wird. Mysteriöse Fälle gab es rund um das Schloss Neuschwanstein schon viele. Die Chens reihen sich da nun ein.