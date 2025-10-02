Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Vermisstenfall: Student vermisst - Bergwacht sucht erfolglos

Vermisstenfall

Student vermisst - Bergwacht sucht erfolglos

Wo ist ein 26-jähriger Student aus Passau hin? Die Frage beschäftigt die Polizei seit Sonntag. Sogar die Bergwacht wurde zur Suche hinzugezogen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Wer Hinweise hat, kann sich bei jeder Polizeidienstelle melden. (Symbolbild)
    Wer Hinweise hat, kann sich bei jeder Polizeidienstelle melden. (Symbolbild) Foto: Daniel Karmann/dpa

    Der seit mehreren Tagen verschwundene 26-Jährige in Passau wird weiterhin von den Behörden gesucht. Eine Suche der Bergwacht am Mittwoch blieb erfolglos, wie die Polizei mitteilte. Demnach hatten rund ein Dutzend Einsatzkräfte ein steiles und schwer einsehbares Gelände am Innufer abgesucht.

    Die Polizei sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können. Der 26-jährige Student sei nach einer Party in der Nacht zu Sonntag nicht mehr aufgetaucht. Seitdem fehlt von ihm jede Spur. Die Polizei und Rettungskräfte hätten unter anderem schon mit einem Hubschrauber und einer Drohne nach dem jungen Mann gesucht. Ein Unglücksfall könne nicht ausgeschlossen werden.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden