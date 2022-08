Brass Wiesn: 25-jähriger Tobias Dreiseitel vermisst

Seit Freitag wird Tobias Dreiseitel vermisst. Er war mit Freunden auf der "Brass Wiesn" in Eching gewesen, dann sei der Kontakt abgebrochen.

Freitagabend war Tobias Dreiseitel aus Eichenried (Landkreis Erding) noch mit zwei Freunden auf dem Blasmusik-Festival "Brass Wiesn" am Echinger See im Landkreis Freising gewesen, heißt es von der Polizei. Aber bereits gegen 21 Uhr haben sie sich aus den Augen verloren. Aufgrund eines starken Gewitters musste das Festival abgebrochen werden, alle wurden nach Hause geschickt. Tobias tauchte nie wieder auf.

Zuletzt gesehen wurde Tobias laut Facebook Kommentaren gegen 23 Uhr "stark alkoholisiert" und verletzt am Eingang des Campingplatzes, als das Gelände geräumt wurde. Als am Samstag immer noch jede Spur von ihm fehlte, meldeten seine Freunde ihn als vermisst.

Vermisster Tobias: Polizei sucht mit Helikopter und Spürhunden

Die Polizei startete sofort die Suche nach Tobias. Mit einem Hubschrauber und elf Einsatzkräften der Suchhundestaffel wurde das Gebiet rund um Eching abgesucht, ohne Ergebnis. "Der junge Mann war zu diesem Zeitpunkt schon über 40 Stunden vermisst", sagte Jenny Füchsel, Staffelführerin der Sektion Freising. Eine Spur nach mehr als 24 Stunden aufzunehmen, sei für die Hunde sehr schwierig, "eigentlich chancenlos". Zu diesem Zeitpunkt wurde Tobias schon seit 40 Stunden vermisst.

Am Montag ging die Suche mit der Polizei und mit bis zu 200 Freiwilligen weiter, organisiert von der Freundin des Vermissten. Der Suchradius wurde inzwischen in Richtung Landkreis Erding erweitert. Echinger werden gebeten, Garagen und Scheunen abzusuchen. Andere Festivalbesucher sollten ihre Smartphones und Kameras checken, ob der Vermisste möglicherweise auf Fotos zu sehen ist. In den sozialen Netzwerken wird auch weiter nach Hinweisen auf Tobias' Verbleib gesucht. Bisher ohne Erfolg.