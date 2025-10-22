Vermummte Bayern-Anhänger drohen BVB-Fans mit Schlagring – Mann durch Faustschlag verletzt

Eine größere Gruppe vermummter Personen umringte und bedrohte am Samstag, 18. Oktober, nach dem Bundesligaspiel des FC Bayern München gegen Borussia Dortmund vier Personen aus Nordrhein-Westfalen. Das teilt das Polizeipräsidium München am Dienstag mit. Demnach ereignete sich der Vorfall gegen 21.20 Uhr – die Täter seien nach ersten Erkenntnissen der Polizei vermeintliche Anhänger des FC Bayern.

Bayern-Fans drohen BVB-Anhängern: Raub von Fanartikeln

Die Fangruppe aus Nordrhein-Westfalen, bestehend aus zwei 23-Jährigen, einer 25-Jährigen und einem 33-Jährigen, war gerade auf dem Weg von der Allianz Arena zum Park-and-Ride-Parkplatz in der Daimlerstraße in Hochbrück (Garching) als es zu dem Aufeinandertreffen kam. Die größere vermummte Gruppe umringte die vier BVB-Fans und forderte unter Drohung mit einem Schlagring die Herausgabe der Fanartikel.

Einer der Täter schlug dem 25-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, wobei dieser verletzt wurde. Die vier Zeugen übergaben daraufhin die Fanutensilien an die Täter. Diese flüchteten mit dem Diebesgut. Die Zeugen verständigten den Notruf – eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei mit mehreren Streifen ergab keine weiteren Hinweise auf die Täter.

Nach Raub: Täterbeschreibung von mutmaßlichen Bayern-Fans

Das Kommissariat 21, das sich mit Raub- und Erpressungsdelikten beschäftigt, hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Um die Täter zu identifizieren, hat die Polizei eine Beschreibung der Gruppe und einzelner Personen herausgegeben. Die Täter werden wie folgt beschrieben:

Gruppe von 15 bis 20 Personen, männlich, sportliche Statur

schwarz gekleidet mit roten Masken und Schals

Ein Täter ist etwa 1,80 Meter groß und hat kurz rasierte Haare

Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls nahe der Allianz Arena

Die Münchner Polizei bittet mögliche Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe. Wer im Zeitraum zwischen 21 und 22 Uhr im Bereich der Daimlerstraße, dem U-Bahnhof Garching-Hochbrück und der Schleißheimerstraße etwas beobachtet hat, das im Zusammenhang mit der Tat stehen könnte, soll sich beim Polizeipräsidium München melden. Das Kommissariat 21 ist unter der Nummer 089 2910-0 zu erreichen.