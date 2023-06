Veronica Ferres glaubt an die Zukunft des Kinos

Schauspielerin Veronica Ferres (58) glaubt an die Zukunft des Kinos.

"Ich glaube, dass das Kino wieder eine ganz große Relevanz bekommen wird und ich glaube einfach an das Erlebnis im Kino", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur bei der Eröffnung des Filmfests München am Freitagabend. "Streaming hat unsere Welt vielfältiger gemacht und ist toll und wichtig, aber das Kino hat auch seinen Platz."

Sie teilte auch eine ganz besondere Erinnerung an das Filmfest, das in diesem Jahr 40-jähriges Bestehen feiert. In einem Jahr habe sie einen "Tatort" gedreht und sei direkt vom Set "mit dreckigen Schmuddelklamotten" zur Filmfest-Eröffnung gefahren. "Ich hab mir im Auto das Abendkleid angezogen. Und die Augen des Taxifahrers, die habe ich nicht vergessen."

(dpa)