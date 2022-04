Könnte Bayern das Mehl ausgehen?

Plus Viele Menschen hamstern derzeit Lebensmittel. Ist das nötig? Bei welchen Produkten der Freistaat auf Importe angewiesen ist und welche es im Übermaß gibt.

Der Weg der Milch ist kurz. Vom Stall in Gerlenhofen im Landkreis Neu-Ulm bis zu den Milchwerken Schwaben ist es nur ein Katzensprung. „Das ist quasi in unserer Nachbarschaft. Unsere komplette Milch wird dort verarbeitet, zu Joghurt, Käse und Butter“, sagt Christiane Ade, die mit ihrem Mann den Hof führt und außerdem Kreisbäuerin ist. Die Familie hat rund 50 Milchkühe und etwa genauso viele weibliche Kälbchen, die aufgezogen werden. Auch Getreide wird angebaut, Mühlen aus der Region nehmen dem Betrieb Weizen und Dinkel ab. „Ich würde sagen, wir sind ein normaler, mittlerer, bayerischer Betrieb“, sagt Ade.