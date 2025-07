Wegen Signalreparatur Verspätungen und Halteausfälle auf Münchner Stammstrecke

In München hat die Reparatur an einem Signal auf der Stammstrecke am Dienstagnachmittag für Verzögerungen und Halteausfälle bei mehreren S-Bahn-Linien gesorgt. Betroffen waren die S 1, S 2, S 3, S 4, S 5, S 6 und S 8.

S-Bahn München: Signalreparatur sorgt für Halteausfälle der S 1

Wie die Bahn auf ihrer Website mitteilte, fuhr die S 1 zwischen Leuchtenbergring und Freising/Flughafen am Nachmittag nur vom Hauptbahnhof nach Freising/Flughafen weiter. Außerdem sei der Halt Hackerbrücke unmittelbar vor dem Hauptbahnhof entfallen. Betroffen gewesen seien Verbindungen in beide Richtungen. Die folgenden S-Bahnhöfe fuhr die S 1 demnach nicht an.

Hackerbrücke

Karlsplatz (Stachus)

Marienplatz

Isartor

Rosenheimer Platz

Ostbahnhof

Leuchtenbergring

Wie die Bahn am späten Nachmittag bekannt gab, würden auf der Linie S 8 inzwischen kein Halte mehr entfallen. Auch die Züge der S 1 würden seit 18.33 Uhr wieder alle Halte in München anfahren. Die Verbindungen auf diesen beiden Linien, sowie der S 2, S 3, S 4 und S 6 sei inzwischen wieder im Regelbetrieb möglich, es könne allerdings nach wie vor zu kleineren Verspätungen kommen.