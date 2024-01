Nowitzki: Beckenbauer hat "die letzten Jahrzehnte geprägt"

Dirk Nowitzki hat sich mit emotionalen Worten von Franz Beckenbauer verabschiedet.

"Mit Franz Beckenbauer hat uns einer der größten deutschen Persönlichkeiten des Sports leider verlassen", schrieb der ehemalige Basketball-Superstar am Dienstag beim Kurznachrichtendienst X (früher Twitter). "Er hat die letzten Jahrzehnte wie kein anderer auf und außerhalb des Spielfeldes geprägt. Ruhe in Frieden!" Beckenbauer ist am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben.

(dpa)