Versuchter Mord? Unbekannter warf Fahrrad von Brücke auf fahrendes Wohnmobil

Zwischen Nürnberg und Fürth warf eine bislang unbekannte Person ein gestohlenes Fahrrad auf ein fahrendes Wohnmobil. Die Polizei suchte mit einem Hubschrauber. Jetzt wird wegen versuchten Mordes ermittelt. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen. Der Vorfall hat sich laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums Mittelfranken in der vergangenen Nacht von Sonntag auf Montag um 1 Uhr ereignet.

Der 40-jährige Fahrer des Wohnmobils fuhr auf dem Frankenschnellweg (ein Teil der Bundesautobahn 73) aus Erlangen kommend in Richtung Nürnberg. Die unbekannte Person warf das Fahrrad laut Polizeibericht von der Brücke Fürther Straße/Stadtgrenze auf die Fahrbahn. Dabei wurde das Wohnmobil im Bereich des rechten Teils der Frontscheibe getroffen und stark beschädigt. Wie hoch der Sachschaden ist, wird in der Mitteilung der Polizei nicht beziffert

Das geworfene Fahrrad wurde im August 2025 in Nürnberg gestohlen

Dem Fahrer gelang es, das Fahrzeug auf der leeren Straße kontrolliert zu stoppen. Anschließend verständigte der 40-Jährige den Notruf. Die Polizei setzte einen Hubschrauber zur Fahndung ein. Diese verlief allerdings ohne Ergebnis. Der Kriminaldauerdienst führte vor Ort eine Spurensicherung durch. Bei dem geworfenen Fahrrad handelt es sich um ein Mountainbike der Marke „Bulls“. Dieses war Anfang August dieses Jahres in der Heimerichstraße in Nürnberg gestohlen worden.

Das Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Mordes übernommen. Zeuginnen und Zeugen können sich unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 melden. Dabei sind für die Beamten nicht nur Hinweise von Personen interessant, denen rund um die Tatzeit eine Person mit Fahrrad auf der Brücke aufgefallen ist oder die Angaben zu dem Wurf selbst machen können. Auch Personen, die Angaben zu dem Fahrraddiebstahl Anfang August machen können, werden gebeten, sich ebenfalls zu melden.