Nach Streit: Frau überfährt Mann an Autohof

Bei einem heftigen Streit am Autohof in Hilpoltstein (Landkreis Roth) soll eine Frau einen Bekannten vorsätzlich überfahren haben. Der 26-jährige Mann und die 43-jährige Frau seien bei dem Vorfall am späten Donnerstagabend zusammen unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit.

Als der Mann in Richtung Tankstelle ging, soll die 43-Jährige in das Auto gestiegen und auf ihn zugefahren sein. Nach Polizeiangaben erfasste sie ihn. Im weiteren Verlauf fuhr die Frau gegen das Tankstellengebäude. Wie genau es dazu kam, ist den Ermittlern zufolge noch unklar. Anschließend sei sie ausgestiegen und weiter auf den Mann losgegangen. Schließlich ging laut Polizei ein Zeuge dazwischen.

Die Polizei nahm die 43-Jährige vor Ort fest. Sowohl der Mann als auch die Frau waren den Angaben nach verletzt. Zu der Schwere der Verletzungen konnte die Polizei zunächst nichts sagen. In welchem Verhältnis die beiden zueinander stehen, sei noch unbekannt. Die Polizei ermittelt gegen die Frau wegen versuchten Totschlags.