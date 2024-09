Versuchtes Tötungsdelikt: Frau mit tiefen Schnittverletzungen in Klink gebracht

Bei einer Auseinandersetzung in einer Unterkunft für Geflüchtete in München soll ein 57-Jähriger seine Ehefrau geschlagen und verletzt haben. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte am Dienstagmorgen wegen einer tätlichen Auseinandersetzung alarmiert. Die Beamten fanden den 57-jährigen afghanischen Staatsangehörigen vor Ort mit einer Schnittverletzung an der Hand.

Versuchtes Tötungsdelikt in München: Mutmaßlicher Täter wird in Klink überwacht

Zudem entdeckte die Polizei vor einem Appartement der Unterkunft eine 45-Jährige mit mehreren tiefen Schnittverletzungen am Hals und im Gesicht. Weil sie viel Blut verloren habe, wurde die Frau sofort vom Rettungsdienst versorgt und zur Behandlung in eine Klinik gebracht. Auch der 57-Jährige wurde wegen seiner Verletzungen in eine Klinik gebracht und dort operiert. Dort wird er von der Polizei bewacht.

Im Rahmen der Ermittlungen hat sich ein Tatverdacht gegen den 57-Jährigen ergeben. Die Polizei ermittelt gegen ihn wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdeliktes. Die Staatsanwaltschaft München beantragte demnach einen Haftbefehl. Die Ermittler befragten Anwohner in der Unterkunft. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen. (mit dpa)